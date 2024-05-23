Две белоруски прошли в финал ЧЕ по борьбе в Баку

Сразу две белоруски поборются за золотые медали. Наталья Варакина сразится с турчанкой Зехрой Демиркан в категории до 50 килограммов, а Алеся Гетманова с россиянкой Анастасией Сидельниковой в весе до 59 килограммов. Еще две спортсменки поспорят за бронзовые медали: в категории до 55 килограммов Александра Булова встретится с россиянкой Анастасией Яндушиной, Виктория Радькова будет бороться с немкой Софией Шефле в категории до 68 килограммов.

Напомним, первую медаль нашей сборной принес Абубакар Хаслаханов. В решающей схватке он уступил россиянину Магомеду Муртазалиеву.