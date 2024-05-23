Белоруски Варакина и Гетманова завоевали золото на чемпионате Европы по борьбе

Второе золото добыла Алеся Гетманова. В весе до 59 килограммов она выиграла у россиянки Анастасии Сидельниковой – 5:3. Виктория Радькова в поединке за бронзу одержала уверенную победу над представительницей Германии (6:0) и стала призером чемпионата. А вот Александра Булова в категории до 55 килограммов уступила в схватке за бронзу. Кроме того, Алина Шевчук и Яна Третьяк вышли в финалы своих весовых категорий и в пятницу будут бороться за золотые награды. А Ольга Гордей и Виктория Волк оспорят бронзовые медали.