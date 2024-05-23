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Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Франции

23 мая 2024 19:45
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Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции. Белорусские теннисистки узнали своих оппоненток по первому раунду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Франции-1

Вторая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против россиянки Эрики Андреевой. Она занимает в мировом рейтинге 101-ю позицию. Виктория Азаренко в стартовом круге встретится с Надей Подороска. Аргентинская теннисистка в табели о рангах находится на 59-м месте. Матчи основной сетки стартуют 26 мая.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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