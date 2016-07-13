БАТЭ обыграл финский СИК в домашнем матче – 2:0

Новости Беларуси. БАТЭ отправился в своё очередное еврокубковое плавание. Первым айсбергом, который вырос на пути жёлто-синего корабля в Лиге чемпионов, стал финский СИК.

Как и ожидалось, хозяева не испытали серьёзных проблем с новичком главного клубного турнира. Честь открыть счёт в первом тайме выпала на долю Юрия Кендыша, а в середине второй половины отличился Виталий Родионов. К слову, для «профессора» этот гол стал юбилейным, 20-м на евроарене.

2:0 – чемпион Беларуси создал себе более чем комфортный задел перед ответной игрой в Финляндии, сообщает СТВ-Спорт.