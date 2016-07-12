Рио-2016. Как Бразилия готовится к Олимпиаде: достроены ли спортивные объекты и кто обеспечит безопасность?

Новости Беларуси. Первая в истории Олимпиада в Южной Америке, рекордное число стран-участниц, сборная беженцев и беспрецедентные меры безопасности.

Предстоящее событие уже наделало шуму. Допинговые скандалы, лихорадочная экономика самой Бразилии.

Куда едут белорусские атлеты и кто их конкуренты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бороться и побеждать. Об этом поют звезда самбы и знаменитый рэппер. В официальное песне Олимпиады в Рио. С такими же целями сюда приедут почти 11 тысяч спортсменов. Из 206 стран. Это – рекордная цифра.

Сергей Канашиц, спортивный журналист:

В качестве фаворитов можно назвать традиционные страны: Великобритания, США. Конечно мы будем следить за такими великими спортсменами как Болт, Фелпс. Свою лепту мы тоже внесем. Я уверен, что будет немало сюрпризов

Создавать сказку будут и талисманы. Желтый зверек Винисиус (образ бразильской фауны) и то ли цветок, то ли дерево - Том (соответственно, флоры). Вообще, Олимпиада показывает тонкую грань между человеком и природой.

Ну а то, что происходит в самой Бразилии сейчас – мало похоже на сказку. «Маракана» не достроен. Доводить до ума некоторые объекты придется во время Игр. Власти Бразилии заявляли о катастрофе в экономике. Плюс – вирус Зика.

Дмитрий Довгаленок, заместитель Генерального секретаря Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Никогда еще, наверное, 8 - 10 Олимпиад не проходило в этой климатической зоне. Все этого опасаются. Мы тоже отправляли, наша страна, медицинскую группу, изучали климат. Не так страшен волк, как его нужно бояться. Все там в порядке и организаторы прекрасно понимают, какая ответственность на них возложена.

Меры безопасности в Рио – беспрецедентные. Обеспечивать порядок на Олимпиаде будут 85 тысяч человек. Это втрое больше, чем в Лондоне. Впервые в Олимпиаде участвуют Косово и южный Судан. Приедет даже сборная беженцев. Это 10 человек. В спортивной сетке – регби и гольф. Его в программу вернули спустя век. В Рио остаются свободными только 14% номеров в гостиницах. Ожидается, что Игры посмотрит полмира. Это – 3, 5 миллиарда человек.