Максим Мирный присоединится к сборной Беларуси накануне матча Кубка Дэвиса против Латвии

Новости Беларуси. Максим Мирный сможет помочь теннисной сборной в домашнем матче Кубка Дэвиса против Латвии. Поединок состоится на выходных в рамках второго круга II Евро-Африканской группы. Опытный ветеран вольётся в ряды команды уже завтра.

Стартовые дуэли будут сыграны в пятницу. В предварительную заявку включены Илья Ивашко, Андрей Василевский, Ярослав Шило и Александр Бурый. Окончательный состав участников будет сформирован в четверг, сообщили в СТВ-Спорт.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Я верю в ребят. Мне нравится то, что я вижу последние несколько месяцев на тренировках. Мне очень понравилось то, что я видел в Египте. Резерв, молодежь верят в то, что мы идем верной дорогой.

Что касается наших соперников, то они подходят к сражению далеко не в оптимальном составе. Лидер латвийского тенниса Эрнэст Гулбис не участвует в Кубке Дэвиса «по личным причинам». На данный момент в списке заявленных игроков числятся Микелис Либьетис, Микус Лосбергс, а также братья Мартиньш и Янис Подзуш. Все они уже опробовали минское покрытие.

Карлис Лейниекс, капитан мужской сборной Латвии по теннису:

Мы будем бороться до последнего, чтобы добыть победу. Все у команды одна цель – выиграть. Пока все просто супер! У нас рядом хороший отель, корты – все хорошо, так что можем думать об игру и готовиться.