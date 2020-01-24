Международные гроссмейстеры и совсем юные участники. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-64

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 24 января состоялся первый этап. Турнир пройдет по круговой системе.

У мужчин соревнуются 14 человек. У женщин – 12. Среди игроков как совсем юные шашисты, так и люди с опытом. Например, за игровым столом был замечен международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Аркадий Плакхин. Ему 79, но соревновательный азарт Аркадий Миронович еще не растерял.

К слову, самому младшему шашисту – Артему Тихонову – 11 лет. Несмотря на возраст, в 2019 году на чемпионате мира парень стал восьмым среди взрослых в быстрых шашках.