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Определена четвёрка белорусских тяжелоатлетов, которая будет готовиться к Токио

24 января 2020 10:16
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по тяжелой атлетике определился с шорт-листом кандидатов на поездку в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Определена четвёрка белорусских тяжелоатлетов, которая будет готовиться к Токио-1

На две олимпийские лицензии претендуют шесть спортсменов (4 мужчины и 2 женщины). Национальная команда собралась в «Стайках».

Как обстоят дела в сборной и какие планы у ребят, узнавала Юлия Силипицкая.

# Тяжелая атлетика # Виктор Шершуков # Фотофакт

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