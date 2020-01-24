Определена четвёрка белорусских тяжелоатлетов, которая будет готовиться к Токио

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по тяжелой атлетике определился с шорт-листом кандидатов на поездку в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На две олимпийские лицензии претендуют шесть спортсменов (4 мужчины и 2 женщины). Национальная команда собралась в «Стайках».