Определена четвёрка белорусских тяжелоатлетов, которая будет готовиться к Токио

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по тяжелой атлетике определился с шорт-листом кандидатов на поездку в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по тяжелой атлетике определился с шорт-листом кандидатов на поездку в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На две олимпийские лицензии претендуют шесть спортсменов (4 мужчины и 2 женщины). Национальная команда собралась в «Стайках».
Как обстоят дела в сборной и какие планы у ребят, узнавала Юлия Силипицкая.