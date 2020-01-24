Планы грандиозные и амбициозные. Сергей Минин о развитии конькобежного спорта в Беларуси

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин дал интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. Он рассказал о планах команды, о том, кто из спортсменов подает надежды на медали, а также об актуальных проблемах конькобежного спорта. Интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 26 января, в 22:15. В командной гонке у нас очень хорошая команда и конкуренция за места в этой команде

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Планы, конечно, медальные. Это зафиксировано и в Министерстве спорта. Понятно, что все ждут от этого и мы в первую очередь к этому стремимся. 42 медали разыгрываются. В программе одна из самых массовых таких раздач на Олимпийских играх зимних медалей. Команда очень здорово сконцентрировалась, и это помогает воссоединить враждующих менталитетом между собой с одной идеей, улучшить командные показатели, командные гонки. В командной гонке, я думаю, у нас сейчас вырисовывается очень хорошая команда и в первую очередь конкуренция за места в этой команде. Это то, что меня радует, и я к этому шел, к этому готовил девчонок, команды. Точно так же хочу выстроить систему ребят, как и везде в сильных видах спорта, в командах мировых. Должна быть конкуренция. «Хорошо, если раз в сезон пошумим какой-то медалью с Кубка мира, с чемпионата Европы» План – «дожать» хорошенько ту молодежь, следующее поколение, которое выросло на «Минск-Арене», к следующей Олимпиаде. Судят все же по медалям, по подиуму. Вопрос в том, что считать прогрессом в первую очередь и чем гордиться. На сегодняшний момент в конькобежном спорте медали – хорошо, если раз в сезон пошумим какой-то медалью с Кубка мира, с чемпионата Европы. Я пока точно могу отметить прекрасный прогресс в количестве спортсменов, которые пытаются это качество достичь. Таких спортсменов стало больше однозначно. Это и чемпионат Европы – 9 человек уже отобралось, на чемпионат мира – 6 человек квалифицировалось. Это потенциальное количество квот на Олимпийские игры.

Есть такой вопрос большой, кто все-таки прав – государственные учреждения, которые готовят детишек к большому спорту, либо клубная система, которая, по обвинению государственной, зарабатывает деньги? И тут возникает большой вопрос: та система, которая дает Западу результаты, медали, почему они доминируют? 272 человека участвовало в соревнованиях в прошлом сезоне. Это был своеобразный рекорд. Глаза на лоб лезут – при 40 тренерах работающих. Когда математику мы начинаем высчитывать, то все в шоке – как так: 4-5-8 человек на одного тренера получается? Шокирующе, все не хотят в это верить, не хотят это слышать. Училище олимпийского резерва – место, где собирают лучших из лучших со всей республики и дают самые лучшие условия Отсюда вытекает дальнейшая, уже годами сложившаяся система региональная – училище олимпийского резерва республиканское. Оно существует, на мой взгляд, как и раньше существовало в нашей системе спорта как то место, где собирают лучших из лучших со всей республики, сливок, и дают самые лучшие условия, притом, что находится в Минске, конькобежный стадион находится в Минске. Это и тренерам объяснял, и директору РООРа тогдашнему шел навстречу. Это было уже 5 лет назад, мы уже 8 лет боремся с этим. К сожалению, по-прежнему республиканские училища и тренеры, и управление, видимо... Не знаю, где правда в этой семиугольной заварушке. Объясняют какими-то начислениями очков. «Витебск и Могилев – два региона основных, которые популяризируют конькобежный спорт» Региональная борьба на республиканском уровне. Годами идет одна и та же ситуация, когда инвестируются деньги. Витебск и Могилев – два региона основных, которые популяризируют конькобежный спорт, развивают его. Я годами смотрю на этих детей. Сегодня мало можно сказать фамилий детей, которые ушли в большой спорт. Сейчас Артем Чабан из Могилева – один из спортсменов, который прошел вот это сито.

Ребята, надо быть честными. Десятки лет идут одни за другими. Бешеные инвестиции, инвестиции управления спорта, РООРы спорта, но никто не дает дальше, в высшее звено. Почему в училище олимпийского резерва на сегодняшний день один человек? В мое время попасть в училище олимпийского резерва было фантастикой – каждый туда мечтал попасть. Я попал. Какими деньгами тут помочь, когда внимание не уделяется? Я тоже приводил пример. Детские соревнования по фигурному катанию анонсируются на tut.by, а у нас Кубок мира. Лично я делал скрины с tut.by. Был Кубок мира взрослый – я не видел ни одного анонса по взрослому Кубку мира на tut.by. Какой телеканал или средство массовой информации анонсировал это? Не было такого. Раньше вот чемпионат Европы первый мы проводили, крупный турнир. Это было для нас хорошим уроком. Мы не привыкли к такому вниманию. Опять же, это было толчком для развития вида спорта. Это привлечение внимания. Дети начинали ходить. «Было такое мультисоревнование, где можно было на разных коньках участвовать» Детские соревнования (сам придумал), называются «Незамерзайка», собирали больше 300 человек. Детские соревнования «Незамерзайка» – 40-50 человек, возможно, за весь сезон поучаствуют и больше в общем количестве. Это смотрится печально, как 30-40 лет назад. Причем сейчас отдали мы это дело на кооперированных началах под руководством федерации и городского центра в частный клуб, который собирал и делал это очень ярко, красочно, и дети стремились поучаствовать в этом. Причем из разных видов спорта: хоккеисты приходили проверить свою скорость, фигуристы – точно так же: посмотреть свое функциональное состояние, шорт-трек и конькобежцы встречались. Было такое мультисоревнование, где можно было на разных коньках участвовать: и в шорт-трековских дисциплинах, и в конькобежных, и в фигурных дисциплинах. Блейдеркросс своеобразный на льду для хоккеистов был. Цифры росли, и вот это я называл вниманием. Реально СМИ всегда стремились это все анонсировать. Но сейчас у клуба забрали эти соревнования, оставили название. Для меня это просто фантастика. Колесо, которое было построено и начало катиться (в последние 4 года так было), положение соревнований одно и то же, все то же самое: те же люди, главные судьи. Не подписывалось у нас, причем это все сливается на разные персоны, которые должны быть за это ответственны. Отдали просто проведение детских соревнований на совесть городского центра. Всю эту ситуацию можно назвать правильной со стороны государственной системы управления, Министерства спорта. Но люди, которые были вовлечены в идею, которая развивалась до того, сейчас абсолютно демотивированы. О проблемах вида спорта в стране: «Конькобежцы не идут»