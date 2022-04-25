Волейбол. «Минчанка» проиграла нижегородской «Спарте» в Российской суперлиге

Наши девушки начали поединок очень уверенно и легко забрали первый сет – 25:14. Казалось бы, такой счет должен был деморализовать соперниц. Однако российские волейболистки напротив – воспряли духом и завершили противостояние в свою пользу (25:19, 25:22, 25:22). Таким образом, в раунде плей-аут белорусский клуб одержал одну победу при двух поражениях.