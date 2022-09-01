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«Металлург» обыграл «Юность» в матче-открытии чемпионата Беларуси по хоккею

01 сентября 2022 16:59
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Новости Беларуси. Жлобинский «Металлург» обыграл столичную «Юность» в матче-открытии чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дуэль финалистов минувшего розыгрыша получилась довольно увлекательной и интересной.

«Металлург» обыграл «Юность» в матче-открытии чемпионата Беларуси по хоккею-1

Интересно, что счет открыл вице-чемпион. Уже на 5-й минуте отличился Кучкин. Однако еще до перерыва обладатель золота сумел отыграться – забросил Михнов. Ну а победу «волкам» на старте второго периода принес Сергей Костицын. Таким образом, «Металлург» вновь победил «Юность» – 2:1.

С аналогичным результатом «Лида» была сильнее «Могилева», а «Витебск» в серии буллитов сломил сопротивление «Гомеля» – 3:2.

# Хоккей Беларуси # Алексей Михнов # Сергей Костицын # Константин Кучкин # Фотофакт

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