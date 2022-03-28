«Металлург» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

Зрители стали свидетелями сразу 11 заброшенных шайб. Точнее были хозяева – 7:4. Они открыли счет уже через 28 секунд после стартового вбрасывания. А спустя 5 минут вели 2:0. Во втором отрезке «волки» продолжили гнуть свою линию. Правда, огрызался и «Шахтер». А третий период прошел в более-менее равной борьбе. Однако упущенного было уже не вернуть.

«Металлург» побеждает – 7:4. В его рядах стоит отметить Кузнецова. Он заработал 4 бомбардирских очка. Второй матч полуфинальной серии в этой паре состоится во вторник, 29 марта, в Жлобине.