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«Металлург» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

28 марта 2022 12:25
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Новости Беларуси. Голевую феерию в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента выдали жлобинский «Металлург» и солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента-1

Зрители стали свидетелями сразу 11 заброшенных шайб. Точнее были хозяева – 7:4. Они открыли счет уже через 28 секунд после стартового вбрасывания. А спустя 5 минут вели 2:0. Во втором отрезке «волки» продолжили гнуть свою линию. Правда, огрызался и «Шахтер». А третий период прошел в более-менее равной борьбе. Однако упущенного было уже не вернуть.

«Металлург» побеждает – 7:4. В его рядах стоит отметить Кузнецова. Он заработал 4 бомбардирских очка. Второй матч полуфинальной серии в этой паре состоится во вторник, 29 марта, в Жлобине.

# Хоккей Беларуси # Сергей Кузнецов # Фотофакт

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