Менеджер сборной команды Швейцарии: Я в Беларуси в седьмой раз. Вы готовы к Чемпионату Мира

Новости Беларуси. Белорусская столица провожает участников Рождественского турнира. Так днем из Национального аэропорта уже улетела дружина России. А перед отлетом спортсмены охотно делились впечатлениями.

Соревнования, которые называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд, хоккеистам запомнятся надолго. Эти дни подарили им яркие эмоции, жаркие баталии на льду, а также знакомство с красотами белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Михайловский, вратарь хоккейной команды России:

Рост есть в плане команды, приезжают все сильнее и сильнее составы, каждый год все тяжелее добираться до финала. В этом прогресс очень заметен, потому что и австрийцы каждый год приезжают, и канадцы удивили в этом году хорошим составом. Так что рост есть в этом направлении.

Рустем Камалетдинов, защитник хоккейной команды России:

Организация турнира на высочайшем уровне из года в года все лучше становится. Вот этот любительский турник показал, что это как мини-чемпионат мира. Просто команды-любители, а так уровень всего достойный.

Впечатлениями от уровня турнира делится и Урс Фойти. Чешский хоккеист прилетал в Беларусь первый раз. Кроме матрешек и белорусской шоколадки в одном из торговых центров прикупил себе пестрый пиджак с оленями.

Урс Фойти, хоккеист сборной команды Чехии:

Я раньше не бывал на таких турнирах. В Чехии ничего подобного нет. У вас никаких проблем в организации подобных вещей. Уверен, что вы достойно примете Чемпионат мира в 2014. Некоторые спортивные сооружения, я видел, еще не достроены. Но я надеюсь, что все будет готово к следующему году.

Прощалась с турниром сегодня и команда Германии. Хоккеисты сыграли вничью со Словаками, но проиграли Австрии и России. Такой неудачный расклад Маркуса Ёхера, к примеру, не огорчает. Да и всю немецкую дружину. Поиграла и отдохнула великолепная пятерка и вратарь на пять баллов.

Маркус Ёхер, нападающий сборной команды Германии:

Хороший турнир, хорошие команды, хороший хоккей. Да и остальное. Я вот тут себе купил матрешку и несколько сувениров для дома.

Вслед за немцами улетали и их соседи. Швейцарцы — завсегдатаи любительского турнира. В этом году именно им достались самые сильные соперники: Канада, Чехия, и Беларусь. Перед вылетом на планшете смотрели фотографии Минска. Ездили на экскурсию.

Рене Гилген, менеджер сборной команды Швейцарии:

Я в Беларуси в седьмой раз. И от года к году у вас все лучше и лучше. Организация улучшается. И не только турнира. Это и отели, расположение, отличный траспорт, охрана. Как в Швейцарии. Я хочу сказать, что вы готовы к Чемпионату Мира.

Турнир закончился и все участники улетели домой. Но большинство из хоккеистов вернется в Беларусь в следующем году. На очередной Рождественский турнир. Уже юбилейный. Перед Чемпионатом мира нужно набирать форму.