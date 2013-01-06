В 18.00 команда Президента встретится с чешской хоккейной дружиной

Новости Беларуси. Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси продолжается. Соревнования проходят в Минске уже в девятый раз и всегда в рождественские праздники. Сегодня, 6 января, — третий день состязаний и четыре матча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша дружина во Дворце спорта в семь вечера сразится с чехами. А в Минском ледовом россияне встретятся со словаками. В эти минуты в белорусской столице уже проходят два матча. На льду - Канада и Швейцария, Австрия и Германия.

Тодд Уорринер, нападающий хоккейной команды Канады:

Раньше мне не приходилось бывать на таком турнире. Он превзошел все мои ожидания. Мне понравился наш вчерашний матч с белорусами. Хоккей был контактным, быстрым, интересным. Надеюсь, сегодняшний игровой день будет таким же напряженным и динамичным.

Интрига соревнований с каждым днем только накаляется. Команды приехали в Минск с сильными составами. Все дружины показывают отличную подготовку и серьезный настрой на победу. На льду - все больше игроков, за плечами которых успешная профессиональная карьера. Причем, многие из них — на Рождественском турнире уже не в первый раз.

Келли Эллин, нападающий команды Канады:

Организация этого турнира всегда на высоте, потому стараюсь приезжать. 5 лет назад я играл с Президентом на льду и у меня даже сохранилось фото. Уверен, чемпионат 2014 года будет проведен на высоком уровне. Приезжайте, и посмотрите, сколько усилий этот город вкладывает в хоккей.

За всю историю турнира белорусы становились обладателями кубка шесть раз. После двух соревновательных дней на счету нашей дружины одна победа и одна ничья.

Кому достанется заветный титул в этом году станет известно уже завтра. За главный трофей на льду «Минск-Арены» поспорят победители предварительных квартетов, а дружины, занявшие вторые места, сразятся за бронзу.