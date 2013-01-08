Победой команды Беларуси завершился IX Рождественский турнир на приз Президента страны

Новости Беларуси. Накануне вечером в спорткомплексе «Минск-Арена» в финале хозяева льда не только стали лучшими, но и порадовали болельщиков яркой, комбинационной игрой, результативными атаками и открытым хоккеем. Серебро - у российской ледовой дружины. Бронза досталась канадцам.

Вот уже в 7 раз главный приз турнира остается в Беларуси. Из года в год за него ведут борьбу команды, представляющие страны, входящие в элиту мирового хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интрига, кто возьмет главный приз сохранялась до позднего вечера. Белорусы и россияне показывали игру динамичную и захватывающую.

За всю историю турнира, именно эти команды были главными соперниками и каждый раз выходили в финал. Правда, до этого 6 раз обладателем победного трофея была наша дружина. Россияне дважды увезли кубок в Москву.

Этот международный турнир перерос в неофициальный чемпионат мира по хоккею среди любителей. Если в первые годы разница между игрой команд гостей и дружиной главы государства была очевидна. То теперь - едва заметна. Все значительно укрепили свои составы.

Владимир Цыплаков, защитник хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Каждый год мы встречаемся в финале, поэтому игры получаются напряженными, все хотят выиграть. Уровень турнира каждый год повышается, становится все интереснее для болельщиков и для нас, игроков.

Состав белорусской команды — это сплав опыта и молодости. Ледовая дружина сильна, как командными действиями, так и индивидуальным мастерством. Все это в сочетании с бойцовским настроем и многолетним опытом, позволяет поддерживать статус фаворитов.

Больше всего звезд в составе россиян. Это не удивительно, учитывая нынешние позиции России в профессиональной хоккейной лиге. Да и в финальном поединке любительского матча на лед вышли как совсем юные хоккеисты, так и олимпийские чемпионы. Впервые на льду Рождественского турнира чемпион мира Алексей Яшин.

Алексей Яшин, нападающий хоккейной команды России:

Полный стадион, поэтому очень большой интерес и очень здорово, что такие турниры проходят. Получаем удовольствие от того, что мы вместе и до конца будем играть.

Трибуны не смолкали. Открыл счет в середине первого периода белорус Артем Сенкевич. Команды стойко соперничали друг с другом. Таким образом, в очень жестком и невероятно напряженном противостоянии победа досталась команде Беларуси — 5-2. Серебро – у россиян. Бронза впервые у канадцев.

Болельщики:

Сама игра заводит болельщиков своей быстротой, скоростью, азартом. Много команд хороших присутствует на турнире.

Интересно посмотреть, как играют люди, отмечают праздник.

Много знаменитых хоккеистов, которые хорошо играют. Вообще нам нравится хоккей как мужская игра.

Позади у команд и болельщиков — 14 незабываемых турнирных игр. Лучших игроков — по традиции, чествуют как истинных героев.

Однако Рождественский турнир это не только борьба на ледовых площадках. Это и благотворительные проекты и дружественные встречи. А для минчан и гостей это, прежде всего яркий и незабываемый праздник.