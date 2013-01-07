Нападающий хоккейной команды Канады: Я лично приеду на Чемпионат мира в Минск. Уверен, он пройдет на высоком уровне

Новости Беларуси. И еще одна рождественская традиция в Беларуси. Сегодня станет известен финалист Международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Вечером на льду спорткомплекса «Минск-Арена» за главный приз уже в 9 раз поспорят команды Беларуси и России.

В прежние годы победителем Рождественского турнира шесть раз становилась команда Президента Беларуси, а еще дважды успех праздновала российская дружина. Бронзовым же призёром по итогам сегодняшней игры стала хоккейная дружина Канады. Она обыграла австрийцев со счётом 3:0. Отметим, что ранее команда Австрии дважды становилась бронзовым призером турнира, Канада прежде не поднималась выше 5 места и впервые завоевала бронзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бернд Шмидле, нападающий хоккейной команды Автрии:

Это была важная для нас игра, приятно, что очень много людей было на арене. Да, я немного расстроен проигрышем, но в следующем году мы возьмем реванш.

Кенни Гулле, нападающий хоккейной команды Канады:

Этот матч получился отличным, и я очень завоевать бронзу здесь. Я даже играл против вашего президента, и это такая честь. А теперь мы едем домой с бронзой, и это отличный подарок для нас. Что мне нравится у вас – Беларусь, как и Канада, живет хоккеем. И мы обязательно приедем в следующем году. И я лично приеду на Чемпионат мира. Уверен, он пройдет на высоком уровне.

В эти минуты на Минск Арене продолжается финальный поединок. За главный приз борются белорусская и российская сборные. И как сообщают наши корреспонденты счёт игры к этой минуте 2:0 в пользу Беларуси.