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Мелитина Станюта: «Желание было как-то нести эту фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт»

31 января 2020 16:05
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Актрисе Стефании Станюте посвящена одна из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Мелитина Станюта, правнучка Стефании Станюты:
Сейчас уже, правда, Станюта – это бренд. И в современном мире, не театральном, мне она иногда помогает. Я себя в тени, наверное, не чувствовала, но было такое, что: «Правнучка великой актрисы Стефании Станюты Мелитина Станюта подаёт успехи в художественной гимнастике». И я очень долго, годы была правнучкой Стефании Станюты. Внутри маленькое желание было, что как-то вот нести эту фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт. И дальше уже пошло, что Станюта – это и художники, и актрисы, спортсменки.

Мелитина Станюта: «Желание было как-то нести эту фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт»-1

# Гимнастика # Мелитина Станюта

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