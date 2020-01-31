Мелитина Станюта: «Желание было как-то нести эту фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт»

Актрисе Стефании Станюте посвящена одна из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Мелитина Станюта, правнучка Стефании Станюты:

Сейчас уже, правда, Станюта – это бренд. И в современном мире, не театральном, мне она иногда помогает. Я себя в тени, наверное, не чувствовала, но было такое, что: «Правнучка великой актрисы Стефании Станюты Мелитина Станюта подаёт успехи в художественной гимнастике». И я очень долго, годы была правнучкой Стефании Станюты. Внутри маленькое желание было, что как-то вот нести эту фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт. И дальше уже пошло, что Станюта – это и художники, и актрисы, спортсменки.