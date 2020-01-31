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«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток

31 января 2020 09:55
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Новости Беларуси. Они – чемпионки Европы! За блестящий результат на домашним турнире в Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток-1

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток-3

Сергей Ковальчук зачитал поздравление от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Из рук министра тренерский штаб и игроки получили грамоты.

В свою очередь Белорусская федерация индорхоккея поблагодарила Сергея Ковальчука за помощь в подготовке и презентовала ему медаль континентального форума. Сами спортсменки признались, что до сих пор не могут поверить в наличие титула. 

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток-6

Марина Никитина, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
Еще немного в таком шоке, много очень поздравлений. Я не могу прийти в себя, ответить всем. Такие эмоции, впервые со мной такое. Восстанавливаться нужно, потому что впереди у нас очень важные соревнования –  чемпионат Беларуси – нужно готовиться, отдыхать.

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток-9

Кристина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
Еще осознание не пришло, мы еще пересматриваем нашу игру с Нидерландами за первое место. Пересматриваем фотографии, вспоминаем моменты, видим этот последний гол, который за 15 секунд был забит – и слезы просто на глазах. Ты понимаешь, что уже должно пройти, но еще не прошло. Еще мы – там.

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток-12



Напомним, белорусские спортсменки уже не раз становились призерами чемпионата Европы, но вот континентальный форум выиграли впервые. Победа стала путевкой на Кубок мира, который пройдет в 2021 году. 

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток-14

# Чемпионат мира по индорхоккею # Марина Никитина # Сергей Ковальчук # Кристина Попкова # Фотофакт

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