«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток

Новости Беларуси. Они – чемпионки Европы! За блестящий результат на домашним турнире в Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Ковальчук зачитал поздравление от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Из рук министра тренерский штаб и игроки получили грамоты. В свою очередь Белорусская федерация индорхоккея поблагодарила Сергея Ковальчука за помощь в подготовке и презентовала ему медаль континентального форума. Сами спортсменки признались, что до сих пор не могут поверить в наличие титула.

Марина Никитина, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Еще немного в таком шоке, много очень поздравлений. Я не могу прийти в себя, ответить всем. Такие эмоции, впервые со мной такое. Восстанавливаться нужно, потому что впереди у нас очень важные соревнования – чемпионат Беларуси – нужно готовиться, отдыхать.

Кристина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Еще осознание не пришло, мы еще пересматриваем нашу игру с Нидерландами за первое место. Пересматриваем фотографии, вспоминаем моменты, видим этот последний гол, который за 15 секунд был забит – и слезы просто на глазах. Ты понимаешь, что уже должно пройти, но еще не прошло. Еще мы – там.