Прямой эфир

Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры

31 января 2020 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры -1

Такое решение он принял после консультаций с медиками по поводу проблем с сердцем. 38-летний Василий Кириенко – двукратный чемпион Европейских игр, чемпион мира–2015 в гонке с раздельным стартом.

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры -4

Помимо этого Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе. На его счету победы на трех этапах «Джиро» и одном этапе «Вуэльты».

# Чемпионат мира по велоспорту на треке # Василий Кириенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Никто не хотел рисковать». «Неман» переиграл хоккеистов «Юности» на чемпионате Беларуси
31 января 2020 10:07

«Никто не хотел рисковать». «Неман» переиграл хоккеистов «Юности» на чемпионате Беларуси

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток
31 января 2020 09:55

«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток

КХЛ. «Динамо» показало зрелищный хоккей, хотя и проиграло «Автомобилисту»
31 января 2020 06:51

КХЛ. «Динамо» показало зрелищный хоккей, хотя и проиграло «Автомобилисту»