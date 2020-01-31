Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры

Такое решение он принял после консультаций с медиками по поводу проблем с сердцем. 38-летний Василий Кириенко – двукратный чемпион Европейских игр, чемпион мира–2015 в гонке с раздельным стартом.

Помимо этого Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе. На его счету победы на трех этапах «Джиро» и одном этапе «Вуэльты».