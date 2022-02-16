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Медальный зачёт ОИ-2022: 16 февраля лидирует Норвегия

16 февраля 2022 18:53
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16 февраля лидирует в медальном зачете Олимпиады в Пекине по-прежнему Норвегия. В активе скандинавов – 13 золотых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Медальный зачёт ОИ-2022: 16 февраля лидирует Норвегия-1

Второе место у Германии, у нее медалей высшей пробы 10. А замыкает топ-3 США – спортсмены этой страны 8 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Беларусь с 2 серебряными наградами расположилась на 22-й позиции. 

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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