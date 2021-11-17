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«Мечта не сбылась». Александр Савинцев о поражении сборной Беларуси по мини-футболу в матче с Сербией

17 ноября 2021 23:28
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси в ответном поединке уступила команде Сербии в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мечта не сбылась». Александр Савинцев о поражении сборной Беларуси по мини-футболу в матче с Сербией-1

Наши парни достойно боролись за выход в финальный этап турнира, но реализовать задуманное не получилось. Счет в матче открыл соперник на 12-й минуте. Обидел белорусов Драган Томич. А буквально через 5 минут Неманья Момчилович увеличил преимущество. На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу Сербии. А вот во втором тайме гол в свой актив записал Стефан Ракич. Белорусы смогли ответить дважды. Ворота оппонентов поразили Владислав Селюк и Сергей Крыкун. Итоговые цифры – 2:3.

«Мечта не сбылась». Александр Савинцев о поражении сборной Беларуси по мини-футболу в матче с Сербией-4

Александр Савинцев, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:
Мечта уже не сбылась, поэтому расстроенные, но что делать, наверное, все закономерно. Исход двухматчевого противостояния. Хуже сыграли на выезде, не было там наших лидеров. Того же Сергея Крыкуна, сегодня он значительно оживил игру команды, в конце забил гол на прощание с этим отборочным циклом. Но что делать, поздравим соперника.

Индивидуально сильная команда, брали много инициативы на себя, пробовали идти в обыгрыш, но сыгранная команда, давно играют этим составом. Плюс футболисты играют во многих европейских чемпионатах. Понятно, класс их выше.

«Мечта не сбылась». Александр Савинцев о поражении сборной Беларуси по мини-футболу в матче с Сербией-7

Впереди разбор ошибок, подведение итогов за сезон и заслуженный отдых.

# Мини-футбол # Владислав Селюк # Сергей Крыкун # Александр Савинцев # Драган Томич # Неманья Момчилович # Стефан Ракич # Фотофакт

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