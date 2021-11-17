Белорус Алексей Протас провел рекордно долгое время на льду НХЛ в поединке против «Анахайма»

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Алексей Протас вышел на лед в составе «Вашингтона» в матче против «Анахайма», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусский нападающий Алексей Протас вышел на лед в составе «Вашингтона» в матче против «Анахайма», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данный поединок стал для белоруса рекордным по времени пребывания на льду в одном матче НХЛ – 13 минут и 46 секунд. Алексей нанес один бросок по воротам соперника, выиграл 22 % вбрасываний.
Но закончил встречу с показателем полезности -1. Пока у нападающего нет набранных очков в пяти проведенных матчах Национальной хоккейной лиги.