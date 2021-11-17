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Белорус Алексей Протас провел рекордно долгое время на льду НХЛ в поединке против «Анахайма»

17 ноября 2021 15:01
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Новости Беларуси. Белорусский нападающий Алексей Протас вышел на лед в составе «Вашингтона» в матче против «Анахайма», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорус Алексей Протас провел рекордно долгое время на льду НХЛ в поединке против «Анахайма»-1

Данный поединок стал для белоруса рекордным по времени пребывания на льду в одном матче НХЛ – 13 минут и 46 секунд. Алексей нанес один бросок по воротам соперника, выиграл 22 % вбрасываний.  

Белорус Алексей Протас провел рекордно долгое время на льду НХЛ в поединке против «Анахайма»-4

Но закончил встречу с показателем полезности -1. Пока у нападающего нет набранных очков в пяти проведенных матчах Национальной хоккейной лиги.  

# Хоккей # Андрей Протас # Фотофакт

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