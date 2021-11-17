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Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

17 ноября 2021 23:11
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Новости Беларуси. «Динамо-Минск» во втором матче домашней серии уступило «Северстали» из Череповца, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали» в матче чемпионата КХЛ-1

После разгромного поражения от «Локомотива» подопечным Крэйга Вудкрофта было важно реабилитироваться перед родными трибунами за прошлое фиаско. Первый период оказался безголевым, хотя у минчан были перспективные моменты. Во второй двадцатиминутке гости сумели дважды поразить наши ворота.  

Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали» в матче чемпионата КХЛ-4

«Динамовцам» удалось не только сравнять, но уйти на последний перерыв в статусе лидера, забив за 7 секунд до конца. Заброшенными шайбами отметились Воронин, Пышкайло, а это его первое взятие ворот в КХЛ, и Бенгтсон. В третьем отрезке встречи «сталевары» восстановили равенство, переведя противостояние в овертайм, где борьба продолжилась. Победитель был выявлен лишь в серии послематчевых буллитов. Им оказался российский клуб.   

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Кирилл Воронин # Никита Пышкайло # Лукас Бенгтссон # Фотофакт

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