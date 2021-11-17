Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

После разгромного поражения от «Локомотива» подопечным Крэйга Вудкрофта было важно реабилитироваться перед родными трибунами за прошлое фиаско. Первый период оказался безголевым, хотя у минчан были перспективные моменты. Во второй двадцатиминутке гости сумели дважды поразить наши ворота.

«Динамовцам» удалось не только сравнять, но уйти на последний перерыв в статусе лидера, забив за 7 секунд до конца. Заброшенными шайбами отметились Воронин, Пышкайло, а это его первое взятие ворот в КХЛ, и Бенгтсон. В третьем отрезке встречи «сталевары» восстановили равенство, переведя противостояние в овертайм, где борьба продолжилась. Победитель был выявлен лишь в серии послематчевых буллитов. Им оказался российский клуб.