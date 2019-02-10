Николай Козеко об Александре Романовской: «Всё у нее по полочкам, всё отчётливо»

Новости Беларуси. На минувшей неделе белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира по фристайлу. По возвращению в Беларусь спортсменка дала интервью программе «Неделя спорта» (подробнее здесь). А ее наставник, главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко, оценил выступление своей подопечной и рассказал о перспективах.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Подготовительный весь сезон она провела очень хорошо. Очень целенаправленно. Вообще у нее все сложилось в этом сезоне здорово: и тренировочный процесс, и освоение новых прыжков, и потом этих новых прыжков перенос на снег.
Да, не получился первый этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Но чувстовалось, что она на ходу, она прибавляла с каждым выступлением – было видно качество прыжков. По соревнованиям вы видели, что разрыв там громадный, конечно. Ей главное было, чтобы не подвело ее вот это желание сделать еще лучше, чем она может.
Все у нее по полочкам, все отчетливо. Все проходили головокружение по-моему. Мне кажется, что Саша не может этого. Мне кажется, что все будет в порядке. Я надеюсь, что будет. Ну, а если нет, так мы знаем, как с этим бороться.