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Николай Козеко об Александре Романовской: «Всё у нее по полочкам, всё отчётливо»

10 февраля 2019 21:24
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Новости Беларуси. На минувшей неделе белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира по фристайлу. По возвращению в Беларусь спортсменка дала интервью программе «Неделя спорта» (подробнее здесь). А ее наставник, главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко, оценил выступление своей подопечной и рассказал о перспективах.

Николай Козеко об Александре Романовской: «Всё у нее по полочкам, всё отчётливо»-1

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Подготовительный весь сезон она провела очень хорошо. Очень целенаправленно. Вообще у нее все сложилось в этом сезоне здорово: и тренировочный процесс, и освоение новых прыжков, и потом этих новых прыжков перенос на снег.

Да, не получился первый этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Но чувстовалось, что она на ходу, она прибавляла с каждым выступлением – было видно качество прыжков. По соревнованиям вы видели, что разрыв там громадный, конечно. Ей главное было, чтобы не подвело ее вот это желание сделать еще лучше, чем она может.

Николай Козеко об Александре Романовской: «Всё у нее по полочкам, всё отчётливо»-4

Все у нее по полочкам, все отчетливо. Все проходили головокружение по-моему. Мне кажется, что Саша не может этого. Мне кажется, что все будет в порядке. Я надеюсь, что будет. Ну, а если нет, так мы знаем, как с этим бороться.

# Фристайл # Николай Козеко # Александра Романовская # Фотофакт

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