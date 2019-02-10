Николай Козеко об Александре Романовской: «Всё у нее по полочкам, всё отчётливо»

Новости Беларуси. На минувшей неделе белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира по фристайлу. По возвращению в Беларусь спортсменка дала интервью программе «Неделя спорта» (подробнее здесь ). А ее наставник, главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко, оценил выступление своей подопечной и рассказал о перспективах.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Подготовительный весь сезон она провела очень хорошо. Очень целенаправленно. Вообще у нее все сложилось в этом сезоне здорово: и тренировочный процесс, и освоение новых прыжков, и потом этих новых прыжков перенос на снег.

Да, не получился первый этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Но чувстовалось, что она на ходу, она прибавляла с каждым выступлением – было видно качество прыжков. По соревнованиям вы видели, что разрыв там громадный, конечно. Ей главное было, чтобы не подвело ее вот это желание сделать еще лучше, чем она может.