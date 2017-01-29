Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал пятикратным победителем Australian Open

Новости Австралии. Роджер Федерер в пятый раз в карьере стал королем Мельбурна. Легендарный швейцарец обыграл в финале Australian Open другу звезду мирового тенниса – Рафаэля Надаля. Матч растянулся на пять партий и держал публику в напряжении до последних минут.

Дебютный сет остался за Федерером – 6:4. Второй выиграл уже Надаль – 6:3. Затем финалисты обменялись любезностями еще раз: 6:1 в пользу Роджера и снова 6:3 в пользу Рафы. Определяющая партия продолжалась целый час и увенчалась триумфом швейцарца – 6:3.

Для него это 18-й титул на турнирах «Большого шлема» и первый с 2012 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».