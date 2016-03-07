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Финалы Лиги чемпионов пройдут под контролем системы «Goal-line»

07 марта 2016 11:35
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Система автоматического определения голов (goal-line technology) использовалась в последних двух сезонах. Также планируется применение этой технологии в финальных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона.

Технология автоматического определения взятия ворот будет использоваться на матчах Лиги чемпионов и Евро-2016. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА в январе 2016 года.

Впервые данную систему апробировали в матчах Премьер-Лиги сезона-2013/14. ФИФА воспользовалась «чудом техники» на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая, а финал Лиги Европы – 18 мая.

Тем временем Теодор Теодорис назначен генеральным секретарем УЕФА, заменив на этом посту Джанни Инфантино, – новоизбранного президента ФИФА.

Исполком УЕФА не будет проводить президентские выборы до тех пор, пока Спортивный арбитражный суд не примет окончательное решение по делу Мишеля Платини.

В декабре 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил от футбольной деятельности бывших руководителей УЕФА (Мишель Платини) и ФИФА (Йозеф Блаттер).

# Футбол

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