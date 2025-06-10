Матч сборных Беларуси и России на Национальном футбольном стадионе – смотрите прямую трансляцию на СТВ

Новая минская достопримечательность – Национальный футбольный стадион, открывшийся на днях в одном из красивейших парков столицы. Конечно, спорт вне политики, но в этом смысле спорт – большая и благородная политика. Здесь стартовал товарищеский матч «Беларусь – Россия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Друзья, каждый из которых, разумеется, настроен на победу. Для белорусской сборной сегодня отличный шанс реабилитироваться после обидного поражения годичной давности. Смогут ли наши им воспользоваться?