Матч сборных Беларуси и России на Национальном футбольном стадионе – смотрите прямую трансляцию на СТВ
Новая минская достопримечательность – Национальный футбольный стадион, открывшийся на днях в одном из красивейших парков столицы. Конечно, спорт вне политики, но в этом смысле спорт – большая и благородная политика. Здесь стартовал товарищеский матч «Беларусь – Россия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Друзья, каждый из которых, разумеется, настроен на победу. Для белорусской сборной сегодня отличный шанс реабилитироваться после обидного поражения годичной давности. Смогут ли наши им воспользоваться?
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Арена действительно восхищает и поражает масштабами. Здесь очень приятно находиться. Она построена по самым современным технологиям и отвечает всем международным стандартам. Здесь можно проводить чемпионаты мира и Европы, и даже Лигу чемпионов.
Тренажерный зал, детский центр, помещения для коммерческого использования, подземные и одна наземная парковка, парковая зона и многое другое. Поле сформировано при помощи передовой системы армирования газона. Это когда в натуральную траву внедряются синтетические волокна. Срок службы зеленого покрытия составляет до тысячи часов!
Игроки вышли на поле. Отметим, наша команда сейчас находится на подъеме, ведь в двух международных паузах белорусы одержали уже три победы кряду. Значит, игра с нашими соседями обещает быть острой и бескомпромиссной, тем более, что год назад на стадионе «Динамо» они были сильнее. Так что у болельщиков есть основания рассчитывать на реванш.
Подробности в видео.