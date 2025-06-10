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Матч сборных Беларуси и России на Национальном футбольном стадионе – смотрите прямую трансляцию на СТВ

10 июня 2025 17:19
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Новая минская достопримечательность – Национальный футбольный стадион, открывшийся на днях в одном из красивейших парков столицы. Конечно, спорт вне политики, но в этом смысле спорт – большая и благородная политика. Здесь стартовал товарищеский матч «Беларусь – Россия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Друзья, каждый из которых, разумеется, настроен на победу. Для белорусской сборной сегодня отличный шанс реабилитироваться после обидного поражения годичной давности. Смогут ли наши им воспользоваться?

Матч сборных Беларуси и России на Национальном футбольном стадионе – смотрите прямую трансляцию на СТВ-2

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Арена действительно восхищает и поражает масштабами. Здесь очень приятно находиться. Она построена по самым современным технологиям и отвечает всем международным стандартам. Здесь можно проводить чемпионаты мира и Европы, и даже Лигу чемпионов.

Матч сборных Беларуси и России на Национальном футбольном стадионе – смотрите прямую трансляцию на СТВ-4

Тренажерный зал, детский центр, помещения для коммерческого использования, подземные и одна наземная парковка, парковая зона и многое другое. Поле сформировано при помощи передовой системы армирования газона. Это когда в натуральную траву внедряются синтетические волокна. Срок службы зеленого покрытия составляет до тысячи часов!

Матч сборных Беларуси и России на Национальном футбольном стадионе – смотрите прямую трансляцию на СТВ-6

Игроки вышли на поле. Отметим, наша команда сейчас находится на подъеме, ведь в двух международных паузах белорусы одержали уже три победы кряду. Значит, игра с нашими соседями обещает быть острой и бескомпромиссной, тем более, что год назад на стадионе «Динамо» они были сильнее. Так что у болельщиков есть основания рассчитывать на реванш.

Подробности в видео.

# Футбол # Беларусь-Россия # Юлия Силипицкая

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