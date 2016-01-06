Матч памяти Валентина Белькевича среди ветеранов «Динамо» Минска и Киева пройдет 29 января в Минске

Новости Беларуси. 29 января в минском футбольном манеже пройдет матч ветеранских динамовских команд Минска и Киева, посвященный памяти трагически ушедшего из жизни Валентина Белькевича – одного из самых ярких футболистов Беларуси. В заявке киевского «Динамо» значатся Сергей Ребров, Олег Лужный, Владислав Ващук – напарники Валентина по звездной украинской команде конца 90-ых годов прошлого века.

В минском «Динамо» также имена знакомые любому белорусскому болельщику в возрасте старше 25: Александр Хацкевич, Сергей Гуренко, Сергей Штанюк, Александр Лухвич, братья Маковские. В составе обеих команд есть и аксакалы: Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Игорь Гуринович и, конечно, Юрий Пудышев.

Начало поединка в 17 часов. Вход свободный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.