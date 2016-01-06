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Белорусские хоккеисты одержали вторую победу на XII Рождественском турнире в Минске

06 января 2016 05:41
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Новости Беларуси. Страсти на площадках Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси в самом разгаре. Второй день соревнований принес нашей команде вторую победу. В поединке Беларусь - Словакия наши хоккеисты выиграли со счетом 4:3.

В другом поединке этой группы 5 января хоккеисты Швейцарии переиграли соперников из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 9:6. Положение команд после двух туров: Беларусь - 4 очка, Словакия - 2 очка, Швейцария - 2 очка, ОАЭ - 0.

Матчи второго тура состоялись 5 января и в квартете В: Финляндия - Швеция - 10:1, Германия - Россия - 2:2. Положение перед заключительным туром: Финляндия - 4 очка, Швеция - 2, Германия - 1, Россия - 1.

На сегодня запланировано четыре матча. Днем на лед выйдут Швеция-Германия, Швейцария-Словакия. Вечером команда Беларуси встретится с командой Объединенных Арабских Эмиратов, Россия сыграет с Финляндией.

А уже завтра победители предварительных квартетов поспорят за главный трофей. В прежние годы победителем Рождественского международного турнира восемь раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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