XII Рождественский турнир любителей хоккея: обзор второго дня

Новости Беларуси. И к теме жарких страстей на льду. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси набирает обороты. В эти минуты в «Чижовка-Арене» сражение ведет дружина главы белорусского государства с командой Словакии. На площадке сильнейшие хоккеисты Рождественского турнира, поэтому неудивительно, что первый тайм игры выдался эмоциональным для болельщиков. Ольга Петрашевская, корреспондент СТВ, следит за игрой у арены. Она выходит на прямую связь со студией. Ольга, добрый вечер!

Ольга Петрашевская, СТВ:

Юлия, добрый вечер! Счет в противостоянии Беларусь-Словакия уже открыт! Ворота распаковали игроки нашей команды! Сейчас цифры на табло 2:1 в польщу белорусской дружины. Но не будем, как говорится, махать клюшками, пока завершился лишь первый период. Сейчас перерыв.

И пока я предлагаю оценить шансы дружин, исходя из фактов. Белорусские хоккеисты 8 раз становились победителями Рождественского турнира, но и словаки вовсе не падали на дно турнирной таблицы. 4-е место в 2015 году и НХЛовцы в нынешнем составе – не только благодаря теплым вещам словаки чувствуют себя уверенно на нынешнем Рождественском турнире. Но вот в чем белорусам однозначно позавидуешь больше – так это поддержке болельщиков. С ними мы и пообщались в перерыве. И, как оказалось, даже гости из Ирана болеют за наших!

Болельщики:

Беларусь! Беларусь!

Словаки — соперник сильный, но, я думаю, мы выиграем.

Я пришла в первую очередь, чтобы посмотреть на нашу арену. Первый раз. И поболеть за нашу команду.

Мы вообще хоккей любим. Болеем, играем.

Мы такие гостеприимные, мы такие доброжелательные. И к нам едут люди с других стран, чтобы посмотреть, какой прекрасный искренний народ в Беларуси.

Наша мощная команда по хоккею. И наша поддержка: вперед, Беларусь!

Игра Беларусь-Словакия продолжится буквально через несколько минут. И особенно интересно, с каким результатом завершится сегодняшний матч, учитывая, что завтра, 6 января, белорусская команда встретится с игроками из Эмиратов. В этой предстоящей игре у нас очень и очень неплохие шансы. И вот сегодня как раз увидим, решат ли наши хоккеисты расслабиться и приберечь силы или же, напротив, захотят бескомпромиссной и чистой победы над всеми противниками. Пока же предлагаю посмотреть на самые зрелищные моменты первого периода.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Я напомню, что пока счет в сражении Беларусь-Словакия 2:1. Ждем еще двух периодов. Наша дружина побеждает. Понятно, что это хоккей. Все может измениться в любой момент, а после результатов некоторых игр нынешнего турнира — 10:1 и 8:1 — уже вообще сложно чему-то удивляться. И, кажется, хоккеисты не торопятся как-то играть с судьбой, потому что перед игрой ни хоккеисты словацкой, ни нашей дружины не захотели категорически давать никакие комментарии. Что ж, делать прогнозы — скользкий лед… Не будет выпускать на него удачу, ведь нам еще нужно побеждать.

На прямой связи со студией была Ольга Петрашевская. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается, мы следим за результатами. Напомним, интрига этих состязаний разрешится 7-го января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.