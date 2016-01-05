XII Рождественский турнир любителей хоккея: во второй день победы одержали Швейцария и Финляндии

Новости Беларуси. Буря эмоций и настоящий накал страстей. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси набирает обороты.

Меньше чем через полчаса на лед «Чижовка-Арены» выйдут очередные соперники. На этот раз клюшки скрестят дружины России и Германии. Сражение команды главы белорусского государства со сборной Словакии начнется в 7 вечера.

А между тем уже определились первые победители второго игрового дня. Спортивные отношения к этому моменту успели выяснить две пары противников. Это Швейцария – Объединенные Арабские Эмираты и Швеция – Финляндия.

XII Рождественский турнир не перестает удивлять разгромными цифрами на табло. И к этому моменту в «Чижовка-Арене» еще не успели остыть клюшки после двух ледовых сражений. Самой любопытной стала первая сегодняшняя баталия – Швеция – Финляндия.

Во-первых, нынешний Рождественский турнир для шведов стал своего рода камбэком. В 2015 году не наблюдали эту команду на неофициальном чемпионате мира по хоккею среди любителей. А, во-вторых, вчера шведская дружина не оставила шансов российской команде – 8:1. И вот с таким недурственным стартовым багажом «сине-желтые» сегодня и выходили на лед против финнов, которые были готовы огрызнуться на льду. Как-никак, эти самые «зубы» знают, что такое «бронза» прошлого Рождественского турнира. Финны победили – 10:1.

Но не Скандинавией единой сегодня живет «Чижовка-Арена». Совсем недавно здесь завершилась игра Швейцария – Объединенные Арабские Эмираты. Обе дружины выходили на лед после поражений, причем швейцарские хоккеисты расстраивались после вчерашней схватки с белорусами. Правда, расстраивались недолго. 5 января «крестоносцы» оказались сильнее команды Эмиратов – 9:6.

Но самое интересное еще впереди. Ждем вечернюю игру белорусов со словаками.

Интрига этих состязаний разрешится 7 января. В этот же день состоится и церемония закрытия соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.