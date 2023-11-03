Хоккей. Белорусская U-20 обыграла российскую U-18 на Кубке Будущего

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, с победы стартовала на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, с победы стартовала на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши парни уверенно обыграли команду России U-18. Итоговый счет 5:2 в пользу подопечных Сергея Стася. Дубль в активе Николая Салыго.
Следующий матч белорусы проведут завтра, 3 ноября, против сверстников из России. Стартовое вбрасывание назначено на 18:00.
Кубок Будущего завершится 6 ноября.