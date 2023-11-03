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Хоккей. Белорусская U-20 обыграла российскую U-18 на Кубке Будущего

03 ноября 2023 14:49
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Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, с победы стартовала на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорусская U-20 обыграла российскую U-18 на Кубке Будущего-1

Наши парни уверенно обыграли команду России U-18. Итоговый счет 5:2 в пользу подопечных Сергея Стася. Дубль в активе Николая Салыго.

Следующий матч белорусы проведут завтра, 3 ноября, против сверстников из России. Стартовое вбрасывание назначено на 18:00.

Кубок Будущего завершится 6 ноября.

# Хоккей # Сергей Стась # Фотофакт

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