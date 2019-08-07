Матч между сборными Европы и США. Вадим Девятовский рассказал о звездах битвы континентов, Усейне Болте и цене турнира

Новости Беларуси. Событие, не имеющее аналогов, белорусская столица примет в сентябре. Речь о легкоатлетическом матче между сборными Европы и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США В преддверии этого исторического противостояния (на беговых дорожках в таком формате соперники еще не встречались) мы решили узнать все подробности из первых уст. У нас в гостях побывал председатель Белорусской федерации легкой атлетики, чемпион мира и призер Олимпийских игр Вадим Девятовский. «Это будет битва историческая. Сюда приедут сильнейшие» Сергей Прохоров, СТВ:

Этот мачт уже назвали битвой континентов.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Это очень, кстати, емкое четкое название – битва континентов. Все-таки кто же сильнее? Америка с ее традиционным спринтом, сильнейшим в первую очередь. Не обижая другие виды – есть толкание ядра, где американцы задают тон, и многие другие. И Европа, где технические виды – скажем, метание копья, диска, молота (мы, белорусы, задавали и задаем тон в этом виде), и многие другие. Другими словами, не хочу сейчас выделять виды легкой атлетики, но это будет битва историческая, впервые. И это будет в Беларуси. Сюда приедут сильнейшие.

Кого из звёзд легкой атлетики увидим Сергей Прохоров:

Самые яркие, самые громкие имена – кого мы увидим из звезд легкой атлетики? Вадим Девятовский:

Мария Ласицкене из Российский Федерации непобедимая, которая не проигрывает практически никому в последние три-четыре года – это прыжок в высоту. Это Рамиль Гулиев, спортсмен из Турции, чемпион мира на очень зрелищной 200-метровке. И так же практически непобедимая Екатерина Стефаниди – прыжок с шестом, олимпийская чемпионка. Максим Недосеков о матче сборных Европы и США: «Цель – принести максимальное количество очков» Все наши белорусские легкоатлеты способны бороться за высокие места. То есть я верю в то, что они достойно будут представлять сборную Европы. Для наших спортсменов это играет принципиальную роль. Мы не забываем, что еще разыгрываются лицензии на Олимпийские игры, и на матче можно выполнить лицензию.

Почему не приедет Усейн Болт Сергей Прохоров:

Не могу не вспомнить одну знаменитую фамилию – Усейн Болт. Есть информация, что идут некие переговоры, чтобы этот великий человек посетил этот матч. В каком статусе, и будет ли он на самом деле в Минске? Вадим Девятовский:

Мы думали его приглашать. Но потом пришли к мысли о том, что все-таки матч Европа-США. Если бы Усейн Болт был бы из США, было бы логично: как почетный гость он придал бы, возможно, значимости. Но мы не хотим терять фокуса именно на континентах, а великий Усейн Болт из Ямайки.

«Матч сам по себе не такой дорогой с учетом его резонанса» Сергей Прохоров:

Что можете сказать критикам – они, несомненно, есть – говорящим, что эти немалые деньги можно было бы потратить на социальную сферу? А уходят они на организацию глобального спортивного состязания. Вадим Девятовский:

Во-первых, тут по умолчанию больше, чем просто деньги. Из того, что мы сегодня видим, из ажиотажа, который сегодня проявляется в покупках прав на трансляцию крупнейшими компаниям, такими как NBC, BBC (два гиганта, которые будут вести прямой эфир из Минска двух дней), и многими другими крупными компаниями. Это по умолчанию, мне кажется, имидж, реклама страны, которая стоит в разы дороже. Легкоатлет из Турции по видеосвязи рассказал об ожиданиях от матча Европа – США Матч сам по себе не такой дорогой с учетом его резонанса. К примеру, чемпионат мира – это сотни миллионов долларов. Чемпионат Европы – это десятки миллионов долларов, потому что легкая атлетика – это дорогая, скажем так, королева спорта. Очень дорогое удовольствие – проводить легкую атлетику. Сергей Прохоров:

Название говорящее.

Вадим Девятовский:

Да, но, тем не менее, это есть факт, все это знают, кто в этом разбирается. Матч – он намного скромнее. В принципе, по тому резонансу он практически бесплатный. «Не надо драматизировать: есть реалии, но есть и технологии, которые восстанавливают газон» Сергей Прохоров:

Если позволите, озвучу опасения некоторых футбольных болельщиков, которые хотят еще понаблюдать матчи БАТЭ в Лиге Европы. В каком состоянии после этого матча останется газон? Потому что и метание копья, и метание молота.