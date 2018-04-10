Белорусские хоккеисты рассказали, как сборная готовится к ЧМ в Дании

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На днях команда под управлением Дэйва Льюиса вернулась из Финляндии, где провела два спарринга. С хоккеистами страны Суоми наши парни обменялись победами в овертаймах. Успех в дуэли с таким противником, пусть и представленным игроками внутреннего чемпионата, не мог не сказаться на настроении белорусских сборников.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Даже был удивлен уровнем той молодежи, которая против нас играла. Не знаю, там все были молодые или нет, но команда действительно очень хорошая. Был действительно тяжелый спарринг, плюс после долгого перерыва.

Многие ребята почувствовали этот новый уровень, скорость игры, силовой борьбы и все остальное. Совершенно другие игры, даже отличается от КХЛ, честно признаться, темпом и вообще многим. Это был хороший спарринг-партнер, и хорошо, что удалось так неплохо выступить.