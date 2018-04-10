Белорусские хоккеисты рассказали, как сборная готовится к ЧМ в Дании
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На днях команда под управлением Дэйва Льюиса вернулась из Финляндии, где провела два спарринга. С хоккеистами страны Суоми наши парни обменялись победами в овертаймах. Успех в дуэли с таким противником, пусть и представленным игроками внутреннего чемпионата, не мог не сказаться на настроении белорусских сборников.
Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Даже был удивлен уровнем той молодежи, которая против нас играла. Не знаю, там все были молодые или нет, но команда действительно очень хорошая. Был действительно тяжелый спарринг, плюс после долгого перерыва.
Многие ребята почувствовали этот новый уровень, скорость игры, силовой борьбы и все остальное. Совершенно другие игры, даже отличается от КХЛ, честно признаться, темпом и вообще многим. Это был хороший спарринг-партнер, и хорошо, что удалось так неплохо выступить.
Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Победы всегда придают уверенности, притом над таким соперником. Хорошая школа финская – очень хорошо катаются, быстро играют. Это был хороший урок. Притом мы начали первые в спарринге. Давно не играли, поэтому это хорошо для нас, что мы начали с такого сильного соперника и продолжаем идти дальше.
Для хоккеистов минского «Динамо» подготовка к чемпионату мира особенно сложна. С конца января по начало апреля они провели всего четыре матча – два в форме клуба в КХЛ и еще парочку в сборной. По сути, эти два с лишним месяца превратились для них в еще одно долгое межсезонье.
Андрей Степанов:
Это же было предсказуемо. По поводу паузы: готовились, плюс, когда не попали в плей-офф, тоже немножко изменили подготовку. Отдохнули, и сейчас по плану выходим на пик формы к чемпионату мира. У нас достаточно было времени, чтобы планомерно подготовиться к этому. Сейчас идет активная работа, можно сказать самый пик сборов.
Скоро нагрузка уже будет снижаться, и выходить на пик формы. Поэтому такая ситуация, что приходится проходить вторую практически предсезонку, чтобы вновь войти в кондицию, набрать форму и поехать на чемпионат мира.
Впереди у наших сборников очередные матчи Евровызова. На выезде белорусы встретятся со швейцарцами. Игры намечены на 13 и 14 апреля.