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Белорусский велогонщик Константин Сивцов выиграл этап «Тура Хорватии»

20 апреля 2018 07:29
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Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Константин Сивцов стал победителем королевского этапа многодневной гонки «Тур Хорватии».

Спортсмен, который выступает за велоклуб «Бахрейн-Мерида», стал первым на 134-километровом участке.

На финише велогонщик опередил спортсмена из Нидерландов Петера Веенинга. Третье место занял Евгений Гидич из Казахстана.

Эта победа позволила Константину Сивцову стать лидером общего зачета. 

Участников «Тура Хорватии» ожидает еще три этапа соревнования. Гонка завершится 22 апреля в Загребе. 

# Велосипед # Константин Сивцов

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