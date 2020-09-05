Сенсации не произошло. «Цмокі» разгромили «Рубон»

Новости Беларуси. Продолжается Финал четырех мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. За титул борются сильнейшие команды страны – «Цмокі-Мінск», «Борисфен», «Гродно-93», «Рубон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Формат турнира – круговая система: соперники играют друг с другом по очереди. Сегодня центральным матчем дня стало противостояние столичных «Цмоков» и витебского «Рубона».

Сенсации не произошло. «Драконы» закрепили свое лидерство уже после первой четверти – 27:14. К большому перерыву счет на табло уже был 54:25. Итоговые цифры 113:48. Лучшим у столичной команды стал недавно подписанный латыш Томас Лейманис. Комментарий главного тренера БК «Цмокі-Мінск» смотрите в видеоматериале.