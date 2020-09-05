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Сенсации не произошло. «Цмокі» разгромили «Рубон»

05 сентября 2020 23:30
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Новости Беларуси. Продолжается Финал четырех мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. За титул борются сильнейшие команды страны – «Цмокі-Мінск», «Борисфен», «Гродно-93», «Рубон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сенсации не произошло. «Цмокі» разгромили «Рубон» -1

Формат турнира – круговая система: соперники играют друг с другом по очереди. Сегодня центральным матчем дня стало противостояние столичных «Цмоков» и витебского «Рубона».  

Сенсации не произошло. «Цмокі» разгромили «Рубон» -4

Сенсации не произошло. «Драконы» закрепили свое лидерство уже после первой четверти – 27:14. К большому перерыву счет на табло уже был 54:25. Итоговые цифры 113:48. Лучшим у столичной команды стал недавно подписанный латыш Томас Лейманис. 

Комментарий главного тренера БК «Цмокі-Мінск» смотрите в видеоматериале.  

Сенсации не произошло. «Цмокі» разгромили «Рубон» -7

6 сентября финальный день турнира. «Рубон» встретится с «Гродно-93», а «Цмокі» сыграют с «Борисфеном».  

# Баскетбол # Томас Лейманис # Ростислав Вергун # Фотофакт

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