Готовность Беларуси ко II Европейским играм обсудят международные эксперты 5 сентября

В составе комиссии – представители Европейских олимпийских комитетов, а также руководство дирекции II Европейских игр. В программе запланированы презентации, посещение спортивных объектов, консультации с экспертами.

Новости Беларуси. Готовность Беларуси ко II Европейским играм 5 сентября обсудят международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске начинает работу координационная комиссия.

А накануне с главой Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем встретился Александр Лукашенко. Спортивный функционер положительно оценил ход подготовки к соревнованиям и отметил, что оргкомитету остается уладить лишь некоторые технические моменты – все основные вопросы уже успешно решены.

Президент ЕОК на встрече с Александром Лукашенко: «Уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры»

Янез Кочиянчич также поблагодарил руководство Беларуси за введение безвизового режима для гостей и участников соревнований.

Напомним, Европейские игры проводятся раз в четыре года. В Минске в 2019 атлеты разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Причем состязания в 10 из них станут квалификационными к Олимпиаде в Токио.