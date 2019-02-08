Масштабный турнир «Снежный снайпер» объединит 168 юных биатлонистов

Новости Беларуси. В Раубичах 8 февраля состоится открытие ежегодных соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Раубичах 8 февраля состоится открытие ежегодных соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спорткомплекс соберёт как уже известных спортсменов, так и прежде всего юных биатлонистов. Сегодня их на старте 168. Всех их объединяет не только любовь к спорту, но первые достижения. Каждый – уже победитель на региональных отборах.
С начала месяца ребята оттачивали своё мастерство, чтобы теперь стать лучшими в финале.
Александр Голик, участник соревнований «Снежный снайпер»:
Хорошо высыпаемся, хорошо кормят, быстро устаём, но и быстро успеваем восстанавливаться. Но бывают и тяжёлые моменты особенно, когда отработка с оружием и скоростные тренировки – всегда тяжело.
Республиканский финал соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба продлится до 10 февраля.