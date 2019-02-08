Масштабный турнир «Снежный снайпер» объединит 168 юных биатлонистов

Спорткомплекс соберёт как уже известных спортсменов, так и прежде всего юных биатлонистов. Сегодня их на старте 168. Всех их объединяет не только любовь к спорту, но первые достижения. Каждый – уже победитель на региональных отборах.

С начала месяца ребята оттачивали своё мастерство, чтобы теперь стать лучшими в финале.