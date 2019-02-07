Бага: «Мы очень довольны приобретениями, и они ещё будут»

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ накануне вернулся из Турции. Там команда провела двухнедельный сбор в преддверии нового игрового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За это время борисовчане сыграли три товарищеских матча. Сперва уступили со счетом 0:2 южнокорейскому «Сувону» и со счетом 1:2 – австрийскому «Вольфсбергеру», а потом выиграли у «Войводины» из Сербии – 2:0.

Заметим, что вместе с костяком команды свои силы опробовали и недавно подписанные игроки: Дмитрий Бессмертный, Боян Дубайич, Неманья Милич.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Мы очень довольны приобретениями, и они еще будут. А ребята, которые уже подписали, – мы очень довольны их работой, как они влились в коллектив, как они живут внутри коллектива. Достаточно хорошее приобретение, они нас усилят на 100 %. Плюс человеческие качества на очень высоком уровне.

Всё нормально. Единственное, пару дней была неважная погода, но нам она не помешала в тренировках: ни разу мы не пропустили занятия и, что еще более важно, сыграли все запланированные игры.

В принципе, всё выполнили. Если убрать за скобки несколько мелких болячек, то вообще всё прошло идеально.

Полное интервью Алексея Баги смотрите в программе «Неделя спорта» в это воскресенье, 10 февраля, в 23.00.