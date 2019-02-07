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Бага: «Мы очень довольны приобретениями, и они ещё будут»

07 февраля 2019 19:36
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ накануне вернулся из Турции. Там команда провела двухнедельный сбор в преддверии нового игрового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бага: «Мы очень довольны приобретениями, и они ещё будут»-1

Бага: «Мы очень довольны приобретениями, и они ещё будут»-3

За это время борисовчане сыграли три товарищеских матча. Сперва уступили со счетом 0:2 южнокорейскому «Сувону» и со счетом 1:2 – австрийскому «Вольфсбергеру», а потом выиграли у «Войводины» из Сербии – 2:0.

Бага: «Мы очень довольны приобретениями, и они ещё будут»-6

Заметим, что вместе с костяком команды свои силы опробовали и недавно подписанные игроки: Дмитрий Бессмертный, Боян Дубайич, Неманья Милич.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Мы очень довольны приобретениями, и они еще будут. А ребята, которые уже подписали, – мы очень довольны их работой, как они влились в коллектив, как они живут внутри коллектива. Достаточно хорошее приобретение, они нас усилят на 100 %. Плюс человеческие качества на очень высоком уровне.

Всё нормально. Единственное, пару дней была неважная погода, но нам она не помешала в тренировках: ни разу мы не пропустили занятия и, что еще более важно, сыграли все запланированные игры.

В принципе, всё выполнили. Если убрать за скобки несколько мелких болячек, то вообще всё прошло идеально.

Полное интервью Алексея Баги смотрите в программе «Неделя спорта» в это воскресенье, 10 февраля, в 23.00.

Бага: «Мы очень довольны приобретениями, и они ещё будут»-9

Бага: «Мы очень довольны приобретениями, и они ещё будут»-11

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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