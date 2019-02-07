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«Освоить и достойно выступить». Как проходят тренировки участников накануне «Минской лыжни» – репортаж СТВ

07 февраля 2019 18:52
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Новости Беларуси. «Минской лыжне» в 2019 году исполняется 33 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всё началось в 1986 году. Тогда участники проходили 15-километровую дистанцию по маршруту Боровая-Раубичи.

«Освоить и достойно выступить». Как проходят тренировки участников накануне «Минской лыжни» – репортаж СТВ-1

«Освоить и достойно выступить». Как проходят тренировки участников накануне «Минской лыжни» – репортаж СТВ-3

«Освоить и достойно выступить». Как проходят тренировки участников накануне «Минской лыжни» – репортаж СТВ-5

«Освоить и достойно выступить». Как проходят тренировки участников накануне «Минской лыжни» – репортаж СТВ-7

На нынешнем спортивном празднике, который стартует 9 февраля, любители лыжных гонок на столичной лыже-роллерной трассе смогут попробовать себя не только в своем любимом виде спорта.

Как и где проводят свои последние тренировки участники «Минской лыжни», узнавала Юлия Силипицкая.

Подробнее – в видеоинформации

# Минская лыжня # Фотофакт

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