«Освоить и достойно выступить». Как проходят тренировки участников накануне «Минской лыжни» – репортаж СТВ

Новости Беларуси. «Минской лыжне» в 2019 году исполняется 33 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всё началось в 1986 году. Тогда участники проходили 15-километровую дистанцию по маршруту Боровая-Раубичи.

На нынешнем спортивном празднике, который стартует 9 февраля, любители лыжных гонок на столичной лыже-роллерной трассе смогут попробовать себя не только в своем любимом виде спорта.

Как и где проводят свои последние тренировки участники «Минской лыжни», узнавала Юлия Силипицкая.