Для гонок есть всё необходимое. Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне»

Новости Беларуси. Школьные стадионы не пустуют и зимой. Для лыжных гонок есть всё необходимое – инвентарь и профессиональные тренеры. Осталось показать результат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Школьные стадионы не пустуют и зимой. Для лыжных гонок есть всё необходимое – инвентарь и профессиональные тренеры. Осталось показать результат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне» – репортаж Надежды Янюк.