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Для гонок есть всё необходимое. Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне»

07 февраля 2019 19:27
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Новости Беларуси. Школьные стадионы не пустуют и зимой. Для лыжных гонок есть всё необходимое – инвентарь и профессиональные тренеры. Осталось показать результат,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для гонок есть всё необходимое. Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне»-1

Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне» – репортаж Надежды Янюк.

Для гонок есть всё необходимое. Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне»-4

Для гонок есть всё необходимое. Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне»-6

Для гонок есть всё необходимое. Как столичные школьники готовятся к «Минской лыжне»-8

# Минская лыжня # Фотофакт

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