Масштабный спортивный праздник «Минская лыжня – 2019»: как проходит рассказываем и показываем

Новости Беларуси. 9 февраля в столице проходит масштабный зимний праздник. «Минская лыжня» вновь объединила несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте как высшие должностные лица страны – участие в состязаниях принял Президент Александр Лукашенко, – так и обычные горожане. Примечательно, что спортивный марафон в 2019 году проходит в новом формате. «К нам относятся, как к профессионалам»: «Мисс Беларусь-2018» рассказала об участии в «Минской лыжне» На лыжероллерной трассе в Веснянке впервые в истории соревнований можно увидеть биатлон. О первых победителях «Минской лыжни» уже готова рассказать Ольга Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Добрый день, студия! Столичный микрорайон Веснянка сегодня в эпицентре спортивной жизни нашей страны. Здесь собрались участники «Минской лыжни»: министры, депутаты, профессиональные спортсмены, дети, студенты. На этих соревнованиях все равны. А их результаты не берутся предсказать даже самые опытные спортивные комментаторы. Ситуация, когда не знаешь, где выстрелит. Тем более, что в 2019 году участники соревнуются не только в лыжной гонке, но и в биатлоне.

К этому часу первая биатлонная гонка уже завершилась. В ней участвовали 20 команд. Свои сборные сформировали и Мингорисполком, и Верховный суд, и Палата представителей, и Совет министров. Одним словом, серьёзный состав. Участники проходят 4 этапа с 2 огневыми рубежами. За каждый промах – штрафные метры.

В эстафете в составе одной из команд участвовал и глава государства. Александр Лукашенко не раз говорил, что любит зимние виды спорта, и в этот раз его команда продемонстрировала хорошую скорость и слаженную работу. И в итоге у них лучшее время.

Бронза и серебро достались командам Гродненского облисполкома и Совета министров.

Повышенная активность наблюдалась не только на лыжне, но и на трибунах. Посмотреть на соревнование пришли сотни болельщиков, которые не сдерживали эмоций.