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Эстафету в Кэнморе выиграли немки. Белорусские биатлонистки на 16 месте

09 февраля 2019 07:12
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонистки не смогли завершить эстафету на этапе Кубка мира в Кэнморе из-за слишком большого отставания.  

Анна Сола, Елена Кручинкина и Инна Костюченко до момента снятия на третьем этапе пробежали четыре штрафных круга. Ещё одна представительница белорусской команды Дарья Юркевич принять участие в гонке не успела. Итогом стало 16 место.  

Победили в эстафете немки – Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениз Херрман и Лаура Дальмайер. Команда Германии преодолела трассу за 1 час 10 минут 16,3 секунды.  

Вторыми с ощутимым отрывом пришли спортсменки из Норвегии (+30,2 сек), третьими финишировали француженки (+41,6 сек).  

Завершится седьмой этап Кубка мира в Кэнморе 10 февраля спринтерскими гонками.  

На неделе биатлонисты показали, что случается после тренировок во время сильного мороза. 

Спортсмены опубликовали фотографии с замерзшими бровями и ресницами – здесь подробнее.  

# Биатлон # Анна Сола # Елена Кручинкина # Инна Костюченко # Дарья Юркевич # Ванесса Хинц # Франциска Хильдебранд # Дениз Херрман # Лаура Дальмайер

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