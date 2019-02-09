Эстафету в Кэнморе выиграли немки. Белорусские биатлонистки на 16 месте

Новости Беларуси. Белорусские биатлонистки не смогли завершить эстафету на этапе Кубка мира в Кэнморе из-за слишком большого отставания.

Анна Сола, Елена Кручинкина и Инна Костюченко до момента снятия на третьем этапе пробежали четыре штрафных круга. Ещё одна представительница белорусской команды Дарья Юркевич принять участие в гонке не успела. Итогом стало 16 место.

Победили в эстафете немки – Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениз Херрман и Лаура Дальмайер. Команда Германии преодолела трассу за 1 час 10 минут 16,3 секунды.

Вторыми с ощутимым отрывом пришли спортсменки из Норвегии (+30,2 сек), третьими финишировали француженки (+41,6 сек).

Завершится седьмой этап Кубка мира в Кэнморе 10 февраля спринтерскими гонками.

На неделе биатлонисты показали, что случается после тренировок во время сильного мороза.