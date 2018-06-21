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Марокканцам не хватило мастерства и удачи на ЧМ-2018. А Роналду вышел на второе место в истории по числу голов

21 июня 2018 06:48
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В России продолжается главное футбольное событие четырехлетия – чемпионат мира. В игровой программе 20 июня значились три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марокканцам не хватило мастерства и удачи на ЧМ-2018. А Роналду вышел на второе место в истории по числу голов-1

Первыми отношения выясняли футболисты сборных Португалии и Марокко. Африканцам после поражения от иранцев отступать было уже некуда – необходимо было отбирать очки у чемпионов Европы. И марокканцы сумели дать бой грозным соперникам. Правда, уже в самом начале Роналду открыл счет в игре, проведя свой четвертый мяч на турнире.

Кстати, по общему количеству голов за сборную (у Криштиану их стало 85), португалец вышел на второе место в истории. Впереди только иранец Даеи со 109 точными ударами.

Марокканцам не хватило мастерства и удачи на ЧМ-2018. А Роналду вышел на второе место в истории по числу голов-4

Но вернемся к матчу португальцев и марокканцев. В первом тайме игра была равной, а вот во второй половине инициативой завладели футболисты из Северной Африки. Только нехватка мастерства и удачи не позволила им сравнять счет. Матч так и завершился минимальной победой Португалии – 1:0.

Марокканцам не хватило мастерства и удачи на ЧМ-2018. А Роналду вышел на второе место в истории по числу голов-7

# Чемпионат мира по футболу # Криштиану Роналду # Фотофакт

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