Марокканцам не хватило мастерства и удачи на ЧМ-2018. А Роналду вышел на второе место в истории по числу голов

В России продолжается главное футбольное событие четырехлетия – чемпионат мира. В игровой программе 20 июня значились три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми отношения выясняли футболисты сборных Португалии и Марокко. Африканцам после поражения от иранцев отступать было уже некуда – необходимо было отбирать очки у чемпионов Европы. И марокканцы сумели дать бой грозным соперникам. Правда, уже в самом начале Роналду открыл счет в игре, проведя свой четвертый мяч на турнире.

Кстати, по общему количеству голов за сборную (у Криштиану их стало 85), португалец вышел на второе место в истории. Впереди только иранец Даеи со 109 точными ударами.