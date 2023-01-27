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Юлия Писаренко завоевала серебро на международном турнире по вольной борьбе

27 января 2023 13:17
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Юлия Писаренко – серебряный призер международного турнира по вольной борьбе памяти двукратного чемпиона Олимпийских игр Ивана Ярыгина в категории до 59 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Писаренко завоевала серебро на международном турнире по вольной борьбе-1

Соревнования проходят в Красноярске. По ходу наша спортсменка победила ряд титулованных соперниц. Была близка к победе и в финале. Основное время титульного боя завершилось вничью, но по дополнительным показателям виктория досталась сопернице из Монголии.

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# Борьба # Юлия Писаренко # Фотофакт

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