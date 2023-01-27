«Было тяжёлое сражение». Победительница Кубка Содружества по биатлону о гонке с Алимбековой-Смольской

Серебро в копилке! Динара Алимбекова-Смольская стала серебряным призером спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За ходом соревнований следила и наша съемочная группа. Подробности второго соревновательного дня расскажет Светлана Андралович.

Светлана Андралович, корреспондент:

Второй соревновательный день подарил зрителям красивую борьбу. А все потому, что лучших определяли девушки.

Спортсменки одна за другой выходят на старт. Впереди 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Все максимально собраны и нацелены на прекрасный результат. Конечно, особое внимание приковано к лидеру общего зачета Динаре Алимбековой-Смольской. Она последней из фавориток вышла на лыжню, набрала хороший ход по дистанции, отработала без промахов обе стрельбы и опережала ближайшую из соперниц на 14 секунд. Однако подвел последний круг. И в итоге у белоруски серебро. Динара Алимбекова-Смольская выиграла серебро Кубка Содружества по биатлону. Подробности здесь. К слову, Динара уступила победительнице три секунды. А лучшей в спринте стала россиянка Ирина Казакевич, ее скорости впечатляли. Она, допустив один промах на стрельбе, сумела все равно показать лучший результат.

Ирина Казакевич, победительница 5-го этапа Кубка Содружества по биатлону (спринт):

По ходу дистанции чувствовала себя тяжело, как и все. Можно было прекрасно отследить по трансляции, как шла Динара последний круг. Я думаю, я шла, может быть, чуть быстрее, как показал финишный протокол. Было тяжелое сражение. И, наверное, больше зависело от стрельбы и от последнего круга, как я и говорила, пока ожидала Динару. Погода – дама капризная, вот и сегодня ее причуды не остались незамеченными. Температура выше нормы и затянувшийся снегопад внесли свои сложности для спортсменок. Но те, кто привык работать на стартах мирового масштаба, отмечают: организаторы и с этим справились.

Дмитрий Губерниев, комментатор российского телеканала:

В сложившемся тепле, в этих снегах, которые вот сейчас к нам пришли неожиданно под эти выходные, трасса идеальная! И условия одинаковые для всех. Поэтому, нет, я вижу, что тут происходило еще до гонки, хочу сказать белорусской стороне огромное спасибо за подготовку именно трассы. Потому что она для нынешних погод идеальная.