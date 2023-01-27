Прямой эфир

«Было тяжёлое сражение». Победительница Кубка Содружества по биатлону о гонке с Алимбековой-Смольской

27 января 2023 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Серебро в копилке! Динара Алимбекова-Смольская стала серебряным призером спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За ходом соревнований следила и наша съемочная группа.

Подробности второго соревновательного дня расскажет Светлана Андралович.

«Было тяжёлое сражение». Победительница Кубка Содружества по биатлону о гонке с Алимбековой-Смольской-1

Светлана Андралович, корреспондент:
Второй соревновательный день подарил зрителям красивую борьбу. А все потому, что лучших определяли девушки.

«Было тяжёлое сражение». Победительница Кубка Содружества по биатлону о гонке с Алимбековой-Смольской-4

Спортсменки одна за другой выходят на старт. Впереди 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Все максимально собраны и нацелены на прекрасный результат. Конечно, особое внимание приковано к лидеру общего зачета Динаре Алимбековой-Смольской. Она последней из фавориток вышла на лыжню, набрала хороший ход по дистанции, отработала без промахов обе стрельбы и опережала ближайшую из соперниц на 14 секунд. Однако подвел последний круг. И в итоге у белоруски серебро.

Динара Алимбекова-Смольская выиграла серебро Кубка Содружества по биатлону. Подробности здесь.

К слову, Динара уступила победительнице три секунды. А лучшей в спринте стала россиянка Ирина Казакевич, ее скорости впечатляли. Она, допустив один промах на стрельбе, сумела все равно показать лучший результат.

«Было тяжёлое сражение». Победительница Кубка Содружества по биатлону о гонке с Алимбековой-Смольской-7

Ирина Казакевич, победительница 5-го этапа Кубка Содружества по биатлону (спринт):
По ходу дистанции чувствовала себя тяжело, как и все. Можно было прекрасно отследить по трансляции, как шла Динара последний круг. Я думаю, я шла, может быть, чуть быстрее, как показал финишный протокол. Было тяжелое сражение. И, наверное, больше зависело от стрельбы и от последнего круга, как я и говорила, пока ожидала Динару.

Погода – дама капризная, вот и сегодня ее причуды не остались незамеченными. Температура выше нормы и затянувшийся снегопад внесли свои сложности для спортсменок. Но те, кто привык работать на стартах мирового масштаба, отмечают: организаторы и с этим справились.

«Было тяжёлое сражение». Победительница Кубка Содружества по биатлону о гонке с Алимбековой-Смольской-10

Дмитрий Губерниев, комментатор российского телеканала:
В сложившемся тепле, в этих снегах, которые вот сейчас к нам пришли неожиданно под эти выходные, трасса идеальная! И условия одинаковые для всех. Поэтому, нет, я вижу, что тут происходило еще до гонки, хочу сказать белорусской стороне огромное спасибо за подготовку именно трассы. Потому что она для нынешних погод идеальная.

«Было тяжёлое сражение». Победительница Кубка Содружества по биатлону о гонке с Алимбековой-Смольской-13

5-й этап Кубка Содружества продолжится завтра, 28 января, двумя гонками преследования, мужчины стартуют в 11 часов, женщины – в 14. А все победители и призеры станут известны 29 января. В этот день сильнейших определят в масс-стартах.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Ирина Казакевич # Дмитрий Губерниев # Светлана Андралович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Писаренко завоевала серебро на международном турнире по вольной борьбе
27 января 2023 13:17

Юлия Писаренко завоевала серебро на международном турнире по вольной борьбе

Егор Шарангович отметился голом за «Нью-Джерси»
27 января 2023 12:19

Егор Шарангович отметился голом за «Нью-Джерси»

Динара Алимбекова-Смольская выиграла серебро Кубка Содружества по биатлону
27 января 2023 12:19

Динара Алимбекова-Смольская выиграла серебро Кубка Содружества по биатлону