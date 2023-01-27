Егор Шарангович отметился голом за «Нью-Джерси»

Егор Шарангович прервал 13-матчевую серию без набранных очков в чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этой ночью белорус отметился голом за «Нью-Джерси». Форвард сделал счет 2:1 в пользу своей дружины. К слову, действовал наш хоккеист в ударном втором звене. Он находился на льду без малого 17 минут, исполнил один перехват и единожды угрожал воротам. В текущем сезоне за плечами Шаранговича 22 бомбардирских балла.