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Егор Шарангович отметился голом за «Нью-Джерси»

27 января 2023 12:19
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Егор Шарангович прервал 13-матчевую серию без набранных очков в чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович отметился голом за «Нью-Джерси»-1

Этой ночью белорус отметился голом за «Нью-Джерси». Форвард сделал счет 2:1 в пользу своей дружины. К слову, действовал наш хоккеист в ударном втором звене. Он находился на льду без малого 17 минут, исполнил один перехват и единожды угрожал воротам. В текущем сезоне за плечами Шаранговича 22 бомбардирских балла.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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