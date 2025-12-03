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Хоккеисты минского «Динамо» Энас и Фукале примут участие в Матче звёзд КХЛ

03 декабря 2025 13:58
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Завершился второй этап голосования болельщиков на звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги. Зрители имели возможность отдать свой голос за одного вратаря и защитника, а также двух нападающих в каждую из четырех дружин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат показал голкипер минского «Динамо» Зак Фукале, 7 тысяч 84 человека захотели видеть стража ворот в команде World Stars, компанию ему составит форвард «зубров» Сэм Энас. Квартет дополнили Митчел Миллер из «Ак Барса» и Максим Комтуа из московского «Динамо». 

Виталий Пинчук первым из белорусского клуба гарантировал себе участие в традиционном мероприятии. Далее свой выбор сделают СМИ и представители лиги. Матч звезд пройдет с 6 по 8 февраля будущего года в Екатеринбурге.

# Хоккей

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