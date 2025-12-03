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Футболисты «Сморгони» на домашнем поле обыграли бобруйскую «Белшину»

03 декабря 2025 13:47
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Футболисты «Сморгони» на домашнем поле обыграли бобруйскую «Белшину» в первом стыковом поединке за право сыграть в элитном дивизионе национального первенства. Хозяева вышли вперед на 10-й минуте усилиями Алексея Дайнеко, это взятие ворот оказалось в итоге победным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ответный матч пройдет в Бобруйске 6 декабря. Если будет зафиксирована ничья, предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. По итогам завершившегося розыгрыша высшую лигу покидают футболисты «Слуцка» и «Молодечно», которых заменят «Барановичи» и могилевский «Днепр».

# Футбол

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