Футболисты «Сморгони» на домашнем поле обыграли бобруйскую «Белшину» в первом стыковом поединке за право сыграть в элитном дивизионе национального первенства. Хозяева вышли вперед на 10-й минуте усилиями Алексея Дайнеко, это взятие ворот оказалось в итоге победным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ответный матч пройдет в Бобруйске 6 декабря. Если будет зафиксирована ничья, предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. По итогам завершившегося розыгрыша высшую лигу покидают футболисты «Слуцка» и «Молодечно», которых заменят «Барановичи» и могилевский «Днепр».