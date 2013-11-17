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Мария Шарапова – самая высокооплачиваемая спортсменка года. Виктория Азаренко – четвёртая

17 ноября 2013 15:19
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Новости России.  Рейтинг самых богатых спортивных знаменитостей составил журнал Forbes. Следом за Шараповой в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок – Серена Уильямс (20,5 млн долларов) и Ли На (18,2 млн долларов). Белоруска Виктория Азаренко – на четвёртой позиции (15,7 млн долларов).

Доход россиянки Марии Шараповой – 29 млн долларов, из них 6 миллионов составляют призовые. Остальное – выплаты по спонсорским контрактам, в том числе доход от рекламы. В сферу коммерческих интересов Марии Шараповой входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес. Спортсменка – лицо многих мировых брендов, а с прошлого года Шарапова наладила производство конфет и жевательной резинки в виде теннисных мячей с названием Sugarpova.

К слову, на время проведения Олимпийских игр в Сочи Шарапова станет корреспондентом американского канала NBC.

Мария Шарапова, российская теннисистка:
Я с огромной радостью присоединюсь к команде NBC на время Олимпиады в моем родном городе. Олимпиада – это особое событие, и для меня это также будут особые Игры, поскольку они пройдут в таком замечательном месте, как Сочи. Это город с богатой культурой и историей, так что я очень рада, что после Игр он займет особое место в сердцах многих спортсменов по всему миру.

Напомним, в  Сочи впервые в истории Олимпийских игр будет введён паспорт болельщика. Зачем? Смотрите видео. 

# Теннис

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